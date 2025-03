Ab an Bord und Leinen los: Sachsens größter See frei für Schiffe

Ab 1. April 2025 heißt es "Leinen los" auf dem Bärwalder See. © Holm Helis

Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, habe man mit zwei Allgemeinverfügungen den rechtlichen Rahmen für die dauerhafte schifffahrtliche Nutzung des rund 13 Quadratkilometer großen Sees geschaffen.

"Das ist ein bedeutender Meilenstein bei der Umwandlung des früheren Tagebaues Bärwalde zu einem überregionalen Zentrum der Erholung und des Wassersports", so der Präsident der Landesdirektion Sachsen Béla Bélafi (51). Jetzt habe die Gemeinde Boxberg/Oberlausitz und Investoren Planungssicherheit bei der Entwicklung weiterer touristischer Angebote, hieß es.



"Die Nutzer des Sees, insbesondere die Hobby-Kapitäne, wissen jetzt genau, was wo und zu welcher Zeit auf dem See möglich ist. Zugleich ist für den Schutz der seltenen Vögel gesorgt, denen der Bärwalder See als Lebensraum dient", so Bélafi.