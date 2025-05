Vertrauliche Daten sächsischer Politiker im Darknet aufgetaucht

Auch von Mitgliedern des Sächsischen Landtags sind Daten entdeckt worden. Bei der Recherche sind offizielle E-Mail-Adressen von etwa acht Prozent der Abgeordneten in Datensätzen aufgetaucht.

Die sächsischen Landtagsabgeordneten bei der Haushalts-Debatte. Von acht Prozent der Parlamentarier sollen persönliche Daten und Kennwörter im Darknet kursieren. © Robert Michael/dpa

Mit den Adressen sind etwa Konten bei Social-Media-Accounts und Google sowie für den Filehosting-Dienst Dropbox verknüpft. Der digitalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Frank Kromer, sieht den aktuellen Fall als Mahnung, nicht nachlässig zu werden.

"Datensicherheit ist nichts, was man outsourcen kann - jeder Einzelne ist in der Verantwortung", so Kromer. Das regelmäßige Ändern von Passwörtern sei extrem wichtig.

"Passwörter und E-Mail-Adressen, die im Darknet auftauchen, sind nur die Spitze des Eisbergs", weiß Eamonn Maguire vom IT-Unternehmen Proton. "Sie sind häufig nur der erste Schritt eines viel größeren Risikos, bei dem auch andere, weitreichendere Daten in die falschen Hände geraten können."

Wenn Daten im Darknet veröffentlicht werden, bedeute das, dass sie von Hackern gestohlen wurden und in illegalen, anonymen Online-Bereichen auch zu böswilligen Zwecken genutzt werden können.

Zusammen mit dem Cybersecurity-Unternehmen "Constella Intelligence" hatte Proton das Darknet nach den Abgeordnetendaten durchsucht.