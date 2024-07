AfD-Mann einziger Bürgermeisterkandidat in Großschirma

Rolf Weigand (40, AfD) tritt als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) an. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Hatte er bei der Wahl Anfang März noch zwei Mitbewerber von CDU und Unabhängiger Bürgervereinigung, steht am 1. September nun nur noch sein Name auf dem Wahlzettel. Andere Vorschläge seien nicht eingereicht worden, teilte der Gemeindewahlausschuss nach einer Sitzung auf dpa-Anfrage mit.



Weigand, der seit 2018 für die AfD im Landtag sitzt, hatte im März die Bürgermeisterwahl in der 5500-Einwohner-Gemeinde in Mittelsachsen mit fast 60 Prozent gewonnen. Damit wäre er der Erste gewesen, der mit AfD-Parteibuch in Sachsen in ein Bürgermeisteramt gewählt wurde.

Doch die Kommunalaufsicht hatte die Wahl später wegen Verstößen gegen Wahlvorschriften für ungültig erklärt. Deswegen wurde eine Neuwahl angeordnet.