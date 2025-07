Die kleinen Biester werden immer bissiger: Plötzlich viele Borreliose-Fälle in Sachsen

Dresden - Achtung, Zecken-Alarm: 68 neue Borreliose-Fälle in nur einer Woche! Betroffen ist ganz Sachsen . Fast ganz Sachsen.

Alles in Kürze

In Dresden waren es zehn, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge elf. Ausgenommen sind nur die Stadt und der Landkreis Leipzig. 2024 wurden in Sachsen 1628 Fälle von Borreliose gemeldet, etwa 150 mehr als im Jahr zuvor.

Die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) beobachtet die Zahlen wochengenau. Die meisten Fälle gab es bisher in der Woche vom 16. bis 22. Juni.

Jens Albrecht (62), Präsident der Landesuntersuchungsanstalt (LUA). Die Landesanstalt registriert die Ansteckungen wochengenau. © SMS/Oliver Killig

Bei FSME gibt es jedoch einen deutlichen Rückgang. In der vorvergangenen Woche kam im Vogtland ein Fall neu hinzu. Damit sind es in diesem Jahr bisher fünf im ganzen Freistaat. 2024 waren es zum gleichen Zeitpunkt bereits drei Mal so viele (15).

Gegen FSME gibt es Impfungen, während Borreliose mit Antibiotika behandelt wird.

Das Robert Koch-Institut stuft seit diesem Jahr alle sächsischen Landkreise als FSME-Risikogebiete ein, nur Leipzig-Stadt und -Land sowie Nordsachsen nicht. Bei Borreliose gibt es keine entsprechende Einstufung.

Zecken leben bevorzugt in Wäldern, hohem Gras, in Gebüschen oder feuchtem Laub.