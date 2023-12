AfD-Wahl in Pirna: Reaktion von Grünen-Politiker sorgt für Empörung!

Pirna - Es war ein politischer Paukenschlag am gestrigen Sonntag in Pirna! Der parteilose, aber von der AfD aufgestellte Tim Lochner (53) holte sich den Wahlsieg . Die Reaktionen ließen nach der Entscheidung nicht lange auf sich warten. Ein Grünen-Politiker sorgte dabei mit einem verstörenden Post auf X (vormals Twitter) für Empörung.

Ein X-Post des Grünen-Politikers Jürgen Kasek (43) sorgte für Aufsehen. Mittlerweile wurde der Beitrag gelöscht. © Screenshot/X/@JKasek

So schrieb Jürgen Kasek (43, Grüne) aus Leipzig in einer Reihe von X-Beiträgen zur Pirna-Wahl: "Was macht eigentlich die Royal Air Force gerade?" Offensichtlich eine Anspielung auf die Bombardierung von Dresden im Jahr 1945.

Mittlerweile ist der Post gelöscht. Eine öffentliche Stellungnahme des 43-Jährigen zur getätigten Frage blieb bislang aus.

Auf X meldeten sich unterdessen weitere Politiker angesichts des Wahlsiegs von Lochner zu Wort. So twitterte etwa Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU): "Die AfD hat die OB-Wahl in Pirna gewonnen. (...) Diesen Wählerwillen gilt es zu respektieren."

Auch der sächsische Landtagsabgeordnete Rico Gebhardt (60, Linke) äußerte sich zu den Ereignissen in Pirna: "Ein 'schwarzer' Tag nicht nur für die Stadt. Es ist den Wählenden egal, ob eine Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, sie wählen sie bewusst trotzdem", stellte er fest.