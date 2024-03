Ahoj, Pane Prezidente! Tschechiens Staats-Chef zu Besuch in Sachsen

Dresden - Ein denkwürdiger Tag: 85 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf Tschechien besuchte der tschechische Staatspräsident Petr Pavel (62) am Freitag Sachsen .

Hallo, Herr Nachbar! Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel (62) zeigte großes Interesse an der Mikrochip-Produktion von Globalfoundries (links: Sachsens MP Michael Kretschmer, 48, CDU). © Eric Münch

Bei dem Treffen mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) spielte das Gedenken zwar eine Rolle, doch der Blick beider Staatsmänner richtete sich klar nach vorn.



"Vitame vas v Sasku" - Willkommen in Sachsen, sagte Kretschmer zur Begrüßung. Eine besondere Wertschätzung, denn wer ihn kennt, weiß, dass er sonst lieber bei Deutsch bleibt. Im Gegenzug sprach Pavel denn auch von einer Freundschaft zwischen den beiden Ländern, nicht nur von guter Nachbarschaft.

Am Nachmittag besichtigten die beiden die Produktion von Mikrochiphersteller Globalfoundries. Der Ausbau der Halbleiterindustrie in Dresden biete auch Chancen für tschechische Zulieferer, so Pavel.

Globalfoundries unterhält bereits enge Beziehungen zu Partnern in Ustí nad Labem/Aussig, Praha/Prag (Skoda) und dem Innovation Hub in Brno/Brünn. "Es würde Europa sicherer machen, wenn mehr Länder - auch Tschechien - von den Entwicklungen hier profitieren", sagte Kretschmer.