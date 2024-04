13.04.2024 13:45 47.347 Amok-Alarm an Schule in Sachsen!

Großeinsatz in Heidenau! An einer Schule an der Ernst-Schneller-Straße ist heutigen am Freitagvormittag Amokalarm ausgelöst worden.

Von Maximilian Schiffhorst

Heidenau - Großeinsatz in Heidenau! Die Polizei musste infolge eines Amokalarms zu einer Schule nach Heidenau ausrücken. © Marko Förster An der Bruno Gleißberg Grundschule an der Ernst-Schneller-Straße ist heutigen am Freitagvormittag Amokalarm ausgelöst worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte gegen 10.55 Uhr das Treppenhaus im Gebäude. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort. Anschließend prüften die Beamten alle Klassenräume. Dabei wurden Schüler und Lehrer evakuiert, die sich entsprechend dem Sicherheitskonzept eingeschlossen hatten. Sachsen Älteste Goldscheide-Anstalt in Sachsen investiert über eine Million Euro in Solarkraft Gegen 12.45 Uhr vermeldete die Polizei, dass die Kontrolle abgeschlossen ist. Es wurde keine Gefahrensituation festgestellt. Einsatzkräfte des SEK waren vor Ort. © xcitepress Kurz vor 11 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. © xcitepress Wie viele Personen von den Maßnahmen betroffen waren, ist noch unklar. Erstmeldung: 12.26 Uhr. Aktualisierung: 13.44 Uhr.

Titelfoto: xcitepress