Anbieter warnen: Kita- und Schulessen in Sachsen wird teurer!

"Ich will keine Panik verbreiten", sagt Torsten Weiße-Köhler (50), Landessprecher des Verbands deutscher Schul- und Kita-Caterer (VDSKC), "aber am Ende trifft es doch wieder die Kinder bzw. die Eltern."

Die Portion Schulessen wird ab Januar wohl vielerorts in Sachsen auf über sechs Euro steigen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Anders der Bundesrechnungshof: Der bemängelte bereits Ende 2022 Mindereinnahmen von fast 35 Milliarden Euro und forderte eine Rücknahme der 7-Prozent-Regelung. Die Verbraucherzentralen verweisen auf einen anderen Aspekt, der bei den hohen Preisen eine Rolle spielen kann: Bei vielen Lebensmitteln lägen die Preise weit über der Preissteigerungsrate.

Stichwort: Mitnahmeeffekte.

Mit einer Verpflegungsmahlzeit ist es nicht getan. Zum Mittagessen kommen in der Kita die Kosten für Frühstück und Vesper. "Rund 35 Prozent der Kinder nehmen an der Frühstücksversorgung teil, beim Vesper sind es fast 90 Prozent", so Weiße-Köhlers Erfahrung. Er führt in Chemnitz selbst ein Catering-Unternehmen.

Und doch: Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Auf Bundesebene befürworteten zuletzt CDU/CSU und AfD die dauerhafte Mehrwertsteuersenkung, die Grünen sprachen sich dagegen aus.