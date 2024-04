26.04.2024 14:32 2.391 Chlorgas-Austritt in sächsischer Schule! Lehrer und Schüler verletzt

Großeinsatz an der Artur-Becker-Schule in Delitzsch! Mehrere Schüler und Lehrer sind am Freitagnachmittag bei einem Chlorgas-Austritt verletzt worden.

Von Nico Zeißler

Delitzsch - Großeinsatz an der Artur-Becker-Schule im nordsächsischen Delitzsch! Mehrere Schüler und Lehrer sind am Freitagnachmittag bei einem Chlorgas-Austritt verletzt worden. An der Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch wurde am Freitag ein Massenanfall von Verletzten ausgerufen. © Tobias Junghannß Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte eilten nach der Alarmierung um 12.50 Uhr zu der Oberschule in der Oststraße, da ein Massenanfall von Verletzten ausgerufen wurde. Mutmaßlich in der Schwimmhalle der Bildungseinrichtung soll es nach ersten Erkenntnissen zum Austritt von Chlorgas gekommen sein. "Mehrere Kinder und Lehrer sind betroffen", sagte Polizeisprecher Moritz Peters zu TAG24. Sachsen Europawahl 2024: So lang ist Euer Stimmzettel "Aktuell gehen wir von einem Unfall aus", so Peters weiter. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz. © EHL Media/Lucas Libke Zur Stunde läuft der Einsatz noch, bei dem auch mehrere Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen sind.

Titelfoto: Tobias Junghannß