Audi-Rennen auf der Holzhauer Piste abgesagt, das ist der Grund

Holzhau - In diesem Jahr rasen die Audis keine Skipiste mehr hoch!

Beim ersten Wintertreffen der Audi Convention 2023 führen Teilnehmer in ihren Audis die Skipiste in Geyersdorf hinauf. © Kristin Schmidt

Weil auch nach der zweiwöchigen Terminverschiebung kein Schnee zu erwarten ist, wurde das "2. Skihang Bezwingen" für dieses Jahr abgesagt.

"Wir brauchen Kälte in Form von Bodenfrost und Niederschlag - beides ist nicht gegeben", erklärt Veranstalter David Buchholz (37).

Das Event fand im vergangenen Jahr in Geyersdorf (Erzgebirge) statt und sollte dieses Jahr in Holzhau ausgetragen werden. Buchholz will 2025 auf jeden Fall eine weitere Veranstaltung abhalten - "wenn Schnee da ist".