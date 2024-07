Studie zeigt: Acht der elf ärmsten Regionen Deutschlands liegen im Osten

Idylle pur: Doch wirtschaftlich ist das Vogtland weit abgehängt. © Kristin Schmidt

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat die Lebenshaltungskosten in 400 Städten und Landkreisen berechnet und daraus eine Deutschland-Karte gebaut. Am teuersten ist München . Hier bezahlen die Bewohner 24,4 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Knapp dahinter der Landkreis München und die Finanzmetropole Frankfurt am Main

Von Luxus können die meisten Bewohner im Osten nur träumen. Acht der elf ärmsten Regionen liegen hier. An der Spitze der Vogtlandkreis (9,6 Prozent unter Bundesdurchschnitt). Zu den billigsten Regionen gehören ferner Greiz und Görlitz. Erst auf Platz vier folgt mit Wunsiedel der erste West-Landkreis.

Vogtland-Landrat Thomas Hennig (46, CDU) ist empört: "Löhne, Fixkosten - alles ist bei uns am billigsten. Das muss dringend angepasst werden. 34 Jahre nach der politischen Wende sind solche Statistiken nicht mehr tragbar."