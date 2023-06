Auf dieser Naturbühne macht ein ganzes Dorf Theater!

Reichenau - Für ihr Theater würden sie so ziemlich alles tun. Sich einen Bart wachsen lassen? Kleinigkeit. Eine Rodelbahn mitten im Sommer bauen - das ist schon echt starkes Stück. Doch für das Laien-Ensemble der Naturbühne Reichenau (zwischen Königsbrück und Kamenz gelegen) ist keine Herausforderung zu groß.

Andreas Wenzel (68, l.) und Regisseur Jakub Gawlik freuen sich aufs Publikum. © Thomas Türpe

Am heutigen Samstag feiert die Komödie "Drei Männer im Schnee" nach einem Roman von Erich Kästner im Freilichttheater Premiere - mit Rodelhang, Schneeballschlacht und Winterkulisse.

"Wir sind verrückt und das wissen wir auch", lacht "Knattel". Ein kerniger Typ, groß und kräftig, mit Kinn- und Schnauzbart. Ein Bilderbuch-Räuber mit dem bürgerlichen Namen André Kunath (49). Bei ihm laufen alle Fäden der Naturbühne zusammen, die alle zwei Jahre ein neues Stück unter freiem Himmel aufführt.

Seit Knattel 1986 einen Pfefferkuchen klauenden Räuber spielte, lassen ihn die Bretter nicht mehr los.

Und so geht es den meisten Mitspielern - fast ganz Reichenau macht hier Theater, vor und hinter den Kulissen. "50 Leute sind allein in unserem Verein. Dazu kommen noch viele Helfer, Freunde, Familienmitglieder. Wir sind in vier Arbeitsgruppen organisiert: Bühne, Essen, Finanzen, Bau", zählt Knattel auf.

Alles in allem fast hundert Männer und Frauen.