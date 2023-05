Zentnerschwerer "Quastenflosser" vom Urzeitgarten Sebnitz geklaut!

Sebnitz - War es ein schmerzhafter Streich? Aus dem Urzeitgarten in Sebnitz ( Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ) stahlen Diebe die Skulptur eines Quastenflossers. Was sie dabei wohl nicht wussten: Es handelte sich um eine Schöpfung Franz Gruß (†75), dem Vater der Saurier in Klein- und Großwelka.

Erst jetzt wurde es bemerkt, aber geschehen ist es wohl schon eher: "Am Sonnabend hat meine Tochter Fotos für Instagram gemacht", sagt Kirstin Matthes (59), Geschäftsführerin des Urzeitparks in Sebnitz.

Matthes' Vater Franz Gruß begann 1978 mit ersten Saurierfiguren in seinem Privatgarten, fertigte später auch Nachbildungen der Urzeitechsen in Kleinwelka an. 1996 eröffnete er den Urzeitgarten in Sebnitz.