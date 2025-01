18.01.2025 20:47 Auto verschwindet in Sachsen-Anhalt: Dann taucht es in Sachsen wieder auf

Ein Auto ist am Donnerstagabend in Sachsen-Anhalt verschwunden - und nur wenig später in Sachsen wieder aufgetaucht.

Von Dorothee Gomes

Halle (Saale)/Naundorf - Ein Auto ist am Donnerstagabend in Sachsen-Anhalt verschwunden - und nur wenig später in Sachsen wieder aufgetaucht. Ein 47-Jähriger wurde bei einer Polizeikontrolle in Naundorf (Nordsachsen) in einem geklauten Auto erwischt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Toyota zwischen 20 und 21.30 Uhr vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Unstrutstraße in Halle geklaut. Doch der zur Fahndung ausgeschriebene Wagen sei schon gegen 23.45 Uhr mit falschen Kennzeichen in Naundorf (Landkreis Nordsachsen) entdeckt worden. "Als der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete er zu Fuß", hieß es weiter. Sachsen Betreiber-Wechsel in sächsischem Restaurant: Hier bedient der Nachfolger seinen Vorgänger Den Beamten sei es aber gelungen, den 47-Jährigen festzunehmen. Mit einem erlassenen Haftbefehl sei der Mann ins Gefängnis gebracht worden. An dem sichergestellten Auto seien unter anderem Spuren von Manipulationen an der Mittelkonsole gefunden worden, laut Polizei war ein Steuergerät ausgebaut worden.

