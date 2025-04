Entdecker-Wochenende: Im "Velocium" dreht sich alles um zwei Räder

Weinböhla - Er war in den 90er-Jahren Deutscher Meister und Vizeweltmeister, 2023 Sachsenmeister - auf dem Hochrad! Einen qualifizierteren Museumsleiter als Steffen Stiller (61) hätte sich die Fahrrad-Erlebniswelt "Velocium" am Kirchplatz in Weinböhla nicht wünschen können. Zum Entdeckerwochenende am 5. und 6. April (10-18 Uhr) können über 90 Fahrräder bestaunt werden - zum Eintrittspreis von "2 für1".