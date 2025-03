Bad Schandau: Mehr Busse wegen kaputter Brücke

Bad Schandau/Pirna - Wegen der Brückensperrung in Bad Schandau hat der Kreistag ein umfangreiches ÖPNV-Paket gebilligt. Die Verwaltung sucht zudem den Kontakt zu Bürgern, um Lösungen für Parkprobleme zu finden.

Sperrung der Brücke in Bad Schandau: Der ÖPNV wird weiter optimiert. Zur Elbquerung vor Ort stehen derzeit kostenfreie Personenfähren zur Verfügung. © dpa/Sebastian Kahnert

Am 24. März findet ein Bürgerdialog in Bad Schandau statt. Landrat Michael Geisler (65, CDU), Bürgermeister Thomas Kunack (46) und Sachsens Infrastruktur-Ministerin Regina Kraushaar (59, CDU) werden dort über den Stand der Variantenprüfung für eine Behelfsbrücke sowie Vorbereitungen für die Brücken-Prüfung berichten (Beginn 18 Uhr, Kulturstätte "Am Park", Anmeldung online über buergerbeteiligung.sachsen.de).

Um die Folgen der Brückensperrung abzumildern, wird das ÖPNV-Angebot links- und rechtselbisch ausgeweitet.

Zudem soll in Bad Schandau der gegenüber dem Bahnhofsanleger gelegene Anleger der Wasserschutzpolizei für den Fährbetrieb mitbenutzt werden. Damit verkürzen sich Fährzeiten und Fußwege vor Ort.