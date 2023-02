Bargeld und Schmuck geklaut: Einbrüche in Einfamilienhäuser häufen sich

Leisnig/Plauen - In Mittelsachsen und im Vogtland ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Die Polizei ermittelt nun, ob zwischen den Einbrüchen Zusammenhänge bestehen. (Symbolbild) © Tino Plunert/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gelangten Unbekannte durch Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Beiersdorf in Leisnig. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Samstagmorgen.

Die Täter durchsuchten die Räume. Ob sie etwas gestohlen haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

In der Nähe von Leisnig, in Großweitzschen, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Während der Abwesenheit der Eigentümer am Freitag entfernten die Täter ein Fenstergitter, um in das Haus in der Döbelner Straße zu gelangen.

Die Einbrecher verschwanden mit Schmuck im Wert eines unteren vierstelligen Betrages. Der verursachte Sachschaden liegt hier ebenfalls bei circa 1000 Euro.

Ebenfalls im Landkreis Mittelsachsen gab es am Freitagabend einen weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Siedlungsstraße in Ostrau klauten die Täter laut Polizei Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Hauseigentümer waren nicht zu Hause.

Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zwischen den Eigenheim-Einbrüchen.