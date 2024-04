26.04.2024 06:03 Tag der Arbeit: Das ist am 1. Mai in Südwestsachsen geplant

Das Motto für 2024 zum Tag der Arbeit am 1. Mai: "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, mehr Bildungszeit". Los geht's in Chemnitz um 9 Uhr am Nischel.

Von Sebastian Gogol

Chemnitz - Auch in diesem Jahr plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Tag der Arbeit am 1. Mai zahlreiche Aktionen in Südwestsachsen. Das Motto für 2024: "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, mehr Bildungszeit". Bei der Kundgebung am Chemnitzer Neumarkt wird SPD-Chef Lars Klingbeil (46) als Redner erwartet. © picture alliance/dpa Los geht's in Chemnitz bereits um 9 Uhr am Nischel. Geplant ist ein Demozug zum Neumarkt, wo von 10 bis 14 Uhr die Kundgebung stattfindet. SPD-Chef Lars Klingbeil (46) konnte dafür als Redner gewonnen werden.

Auch in Zwickau ist ein Demozug (Beginn: 12.30 Uhr) vom Gewerkschaftshaus zum Hauptmarkt geplant, wo um 14 Uhr die Kundgebung samt Familienfest startet. Neben denen in Chemnitz und Zwickau gibt es vier weitere Veranstaltungen in der Region (Annaberg-Buchholz, Aue, Plauen und Freiberg). "Gemeinsam mit den Beschäftigten zeigen wir Flagge für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, für mehr Tarifverträge und Mitbestimmung, für mehr soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt", so Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach (58). Sachsen Immer mehr Beschwerden: So kämpft Sachsens oberste Datenschützerin gegen Missbrauch Bei allen Veranstaltungen wird es zudem die Unterschriftenaktion "Volksantrag Bildungszeit" geben. Außer Bayern und Sachsen haben alle Bundesländer einen gesetzlich geregelten Anspruch auf Bildungszeit. Zum Tag der Arbeit am 1. Mai plant der DGB in Südwestsachsen wieder zahlreiche Aktionen. © Kristin Schmidt Der Antrag will dies ändern. Infos: www.suedwestsachsen.dgb.de.

