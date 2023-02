Bau-Offensive auf der Festung: Handwerker stürmen Königstein

"Der Brandschutz im Brunnenhaus wird erneuert und die Mannschaftsbaracke aus dem 20. Jahrhundert am Festungseingang bekommt eine 300 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage aufs Dach. Sie soll den Strom für die Trocknung der unterirdischen Tonnengewölbe liefern", ergänzt Festungs-Chef André Thieme (53).

"Im ersten Bauabschnitt wird das Dach samt Unterkonstruktion, die zum Teil noch aus dem Jahr 1588 stammt, erneuert", so Bauleiter Kai-Uwe Beger (50).

Georgenburg und Schatzhaus wurden 2022 überholt, in diesem Jahr beginnt die Sanierung der 106 Meter langen Kaserne A, der ältesten Kaserne Deutschlands.

Im Kernbereich der historischen Tarnbegrünung sollen Traubeneiche, Stieleiche, Feldahorn, Blutbuche und Kiefer gepflanzt werden. Außerhalb der Festung, an deren Fuß, soll der Patrouillenweg instandgesetzt werden.

Der sechs Kilometer lange Wanderweg streift unter anderem den berühmten "Abratzykamin", in dem anno 1848 der Schornsteinfeger Abratzy in die Festung kletterte.

Alles in allem werden 2023/24 rund sechs Millionen Euro in Erhalt und Ausbau investiert. Seit 1991 hat der Freistaat Sachsen bereits rund 73 Millionen Euro in die Festung gesteckt.