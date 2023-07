Bei uns wird es immer wärmer: Wie Sachsens Städte der Hitze trotzen wollen

Max (8) aus NRW testet den Trinkwasserbrunnen am Dresdner Postplatz. © Eric Münch

In Dresden soll das Amt für Gesundheit und Prävention federführend einen HAP erstellen. "Für die Koordinierung benötigt es personelle und finanzielle Ressourcen. Beides fehlte in der Vergangenheit", sagt Anke Hoffmann von der Pressestelle.

Die Stadtverwaltung betreibt selbst neun Trinkbrunnen. Der Standort Alaunplatz ist zurzeit nicht in Betrieb. Zudem sind im Themenstadtplan 50 kostenfreie Entnahmestellen aufgeführt.

Hoffmann: "Die Stadt Dresden wird am 20. Juli das erste 'Hitze-Handbuch' mit Verhaltensempfehlungen vorstellen."

In Chemnitz gibt es aktuell drei Trinkwasserbrunnen: am Marktplatz, an der Zentralhaltestelle (Zenti) und Am Wall.

Zum Thema Hitzeschutz heißt es aus dem Rathaus nur: "Perspektivisch wird auch für die Stadt Chemnitz ein Hitzeaktionsplan entwickelt."