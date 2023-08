Besucherrekord für Seebühne Kriebstein

Ein Szenenfoto der diesjährigen Sommeroperette "Der Bettelstudent". © PR/Detlev Müller

Das ist das beste Ergebnis seit Eröffnung der Spielstätte im Jahr 2007. Diesjähriger Sommerhit ist der "Bettelstudent".

Die letzten Vorstellungen werden am morgigen Dienstag und am Mittwoch gegeben. Am Freitag und Samstag folgt noch jeweils ein Konzert.

Die Bühne ist Sachsens einzige Seebühne. Nach Beendigung des aktuellen Spielbetriebs werden die Funktionsbauten der Anlage abgebrochen und modernisiert.