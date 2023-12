Betrüger legen Pizza-Boten rein, bis die Polizei kommt...

Mit Falschgeld bezahlen, echtes Rückgeld kassieren. So war der Plan der Pizza-Betrüger. (Symbolbild) © 123RF / bravespirit

Mit Pizza-Bestellungen versuchten zwei Ganoven (17, 19), Falschgeld in echte Währung umzutauschen.

Dreimal bestellten die Seifhennersdorfer an einem Tag online Pizza in der Pizzeria Prishtina in Varnsdorf in Tschechien, ließen sich die Bestellung liefern, zahlten jedes Mal mit einer 100-Euro-Blüte und erhielten echtes Rückgeld.

Bei der Tagesabrechnung entdeckten die Mitarbeiter den Betrug.

"Am nächsten Tag bestellten die Jungen mehrmals erneut, aber wir haben nichts ausgeliefert", so ein Mitarbeiter.