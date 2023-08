Cannabis-Pflanzen in Gewächshaus angebaut: Polizei entdeckt Drogenplantage

Großschirma - Erwischt! Die Polizei entdeckte eine Drogenplantage auf dem Grundstück eines Mannes (66) in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen).

Dieses Gewächshaus mit zahlreichen Cannabispflanzen fand die Polizei am gestrigen Mittwoch auf einem Grundstück in Großschirma. © Polizei

Die Beamten nahmen das Grundstück des 66-Jährigen am gestrigen Mittwoch im Ortsteil Obergruna genauer unter die Lupe. Zuvor gab es Hinweise zu einer mutmaßlichen Drogenplantage.

Der Verdacht bestätigte sich: Zunächst fanden die Beamten im Garten ein Gewächshaus mit etlichen Cannabispflanzen.

"Auch in einem Wohnhaus auf dem Grundstück wurden die Einsatzkräfte fündig. In den Wohnräumen wurde eine Indoorplantage mit weiteren Cannabispflanzen festgestellt", so ein Polizeisprecher. Insgesamt fanden die Beamten auf dem Grundstück 30 Pflanzen.