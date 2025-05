Nach zehn Jahren als Oberbürgermeister: Sven Krüger wechselt ins Landratsamt

Einen symbolischen Startschuss wird es am Samstag beim diesjährigen Landkreislauf, dem größten Breitensportereignis Mittelsachsens, in Geringswalde geben. Für den 51-Jährigen ist der Einstieg eine Besonderheit: "Die Philosophie des Gemeinsinns wird dort gelebt, das Miteinander steht im Fokus", so Krüger.

Seine erste vollständige Arbeitswoche im Amt des Landrates wird überwiegend vom Kennenlernen dominiert. Unter anderem sind in den Hauptstandorten in Freiberg, Mittweida und Döbeln Rundgänge geplant.

Er sah sich in seiner Position in der Kreis- und Kommunalpolitik zu sehr eingeschränkt. In einem Interview beim MDR-Magazin "Fakt" erklärte er: "Ich glaube, dass es außerhalb des Systems, also von außerhalb einzuwirken, tatsächlich effizienter ist."

Zudem ist er nur wenige Wochen vor seinem Rücktritt aus Hohenfichte, einem Ortsteil von Leubsdorf, weggezogen. Im Vorfeld kam es dort zu mehreren Drohungen und Kundgebungen der rechtsextremen "Freien Sachsen". Sogar das Wohnhaus von Neubauer wurde belagert.