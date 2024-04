Damit noch mehr Gäste kommen: Sachsen schmiedet "Masterplan Tourismus"

Die Gründerin der "BrotZeitTour"-Reiseagentur, Kristin Arnold (36) aus Reinhardtsdorf, ist ein Gesicht der Kampagne. © Holm Helis

"In Sachsen arbeiten im Tourismus genauso viele Menschen wie in der Automobilbranche. Es ist an der Zeit, das zu würdigen und diese Menschen wertzuschätzen", erklärte Barbara Klepsch (58, CDU) als Staatsministerin für Kultur und Tourismus am Mittwoch in Bad Schandau.

In Zahlen ausgedrückt: Mehr als 91.000 Männer und Frauen verdienen ihre Brötchen hierzulande im Tourismus. Insgesamt verdienen etwa 180.000 Menschen in Sachsen ihr Einkommen direkt oder mittelbar über die Wertschöpfung durch den Tourismus.

Trotzdem fliegt die Branche oft unterm Radar von Berufseinsteigern, lokalen Entscheidern und Investoren. Klepsch: "Mit einer Wertschätzungskampagne wollen wird das jetzt ändern."

Der Masterplan steckt den Handlungsrahmen (u.a. Digitalisierung, Fachkräfte und Ganzjahrestourismus) für die kommenden Jahre fest.