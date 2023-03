31.03.2023 06:21 Die Statistik zeigt's: In diesem sächsischen Ort gab's nur neun Straftaten

Die Kriminalstatistik zeigt, wo es am gefährlichsten und sichersten ist. In der Umgebung von Chemnitz hat ein Ort in Mittelsachsen die niedrigste Kriminalität.

Von Bernd Rippert

Chemnitz/Dorfchemnitz - Die Kriminalstatistiken der Polizei in Zwickau und Chemnitz legen offen: Dorfchemnitz (Landkreis Mittelsachsen) ist die sicherste Gemeinde im Bezirk Chemnitz. Dorfchemnitz in Mittelsachsen ist die sicherste Gemeinde im Bezirk Chemnitz. © Petra Hornig Neun Straftaten 2022 - das ergibt die sensationell niedrige Häufigkeitsziffer (Straftaten auf 100.000 Einwohner) 596. Auf den Plätzen folgen Jöhstadt (Erzgebirge, 670), Königshain-Wiederau (Mittelsachsen, 696) und Langenbernsdorf (Zwickau, 792). Die sicherste Vogtland-Gemeinde war Weida (1019). Höchste Kriminalitätsraten, jeweils auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, hatten Plauen (8696), Chemnitz (8261), Oberwiesenthal (6559), Zwickau (6457), Freiberg (5758) und Annaberg-Buchholz (5660). Sachsen Wer bietet am meisten? Schönste Schafe auf Schafbock-Auktion versteigert Bei kleinen Orten mahnt Zwickaus Polizeisprecherin Christina Friedrich (36) zur Vorsicht: "Hier spielen Zufälle eine große Rolle, wo sie landen." Generell sind Dörfer sicherer als Städte, weiß Zwickaus Polizeipräsident Dirk Lichtenberger (52): "In Städten gibt es mehr Tatgelegenheiten und weniger Sozialkontrolle als im ländlichen Bereich."

Titelfoto: Petra Hornig