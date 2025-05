Sommerkino-Tour von TAG24: Welche Städte Euch in diesem Jahr erwarten

Dresden - Im Sommerkino unter freiem Himmel? TAG24 macht's möglich und wird in diesem Jahr sogar noch größer.

Auch in diesem Jahr macht die Sommerkino-Tour wieder Halt im Zwickauer ESPITAS. © Maik Börner

Die Open-Air-Reihe "TAG24 Sommerkino" kommt 2025 in sieben Städte: Los geht es am 26. Juni in Chemnitz. Danach folgen Magdeburg, Leipzig, Plauen, Erfurt, Zwickau und Hoyerswerda.

Auf einer 50 Quadratmeter großen LED-Leinwand werden jeweils zwei Filme pro Tag gezeigt - ein familienfreundlicher Streifen am Nachmittag sowie ein Blockbuster oder Filmklassiker am Abend. Der Eintritt ist kostenlos!

Das Besondere: Die Filme können ganz entspannt im Liegestuhl oder barfuß im Sand genossen werden - Sommerfeeling pur.

Pro Stadt werden acht Filme gezeigt. Unterstützt werden die Events von regionalen Partnern und Sponsoren. Bereits im Vorjahr war die Tour ein voller Erfolg.