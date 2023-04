Dauerregen lässt Elbe-Pegel steigen: Hochwasser-Alarmstufe erwartet

Am Montag wird in Dresden mit 400 Zentimeter Elbepegel die Richtstufe 1 erreicht. © Robert Michael/dpa

Wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilt, sind auch auf tschechischer Seite reichlich Niederschläge gefallen.

Zudem ist weiterer Regen in Tschechien vorhergesagt, weshalb starke Anstiege von Moldau und Elbe erwartet werden.

Das bedeutet für Sachsen, dass auch hierzulande die Elbe-Pegel in die Höhe schnellen.

Laut der Behörde wird etwa am Sonntagmittag der Wasserstand in Schöna (Sächsische Schweiz) den Richtwert der Alarmstufe 1 von 400 Zentimetern überschreiten. Darüber hinaus werden am Montag Richtwerte der Alarmstufe 1 bei den Elbe-Pegeln in Dresden (400 Zentimeter) und Riesa (480 Zentimeter) erreicht.

Am Pegel Torgau sollen die Wasserstände jedoch unterhalb der Hochwassermeldegrenze (580 Zentimeter) bleiben.