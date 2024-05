Natürliche Vielfalt bedroht: Darum soll jetzt das Totholz im Wald bleiben

Dresden - Der Staatsbetrieb Sachsenforst will im Landeswald künftig gezielt für mehr Artenvielfalt sorgen und dafür Flächen aus der Nutzung nehmen.

Forstminister Wolfram Günther (50, Grüne) im Gespräch mit Sachsenforst-Mitarbeiterin Beke Hielscher (35). Die Lage der geschützten Biotopbaum-Flächen wird auf Karten zur Waldbewirtschaftung vermerkt. © Holm Helis

Im Schatten von sogenannten Biotopbäumen und an Plätzen mit Ablagerungen von Totholz sollen so neue ruhige Lebensräume für Insekten, Pilze, Vögel und Kleinsäuger wie Bilche entstehen.

"Arten und Lebensräume stehen auch in Sachsen massiv unter Druck. Ihre Vielfalt schwindet seit Jahrzehnten immer bedrohlicher. Außerdem leidet der Wald unter der Klimakrise mitsamt zunehmender Dürren und Stürme. Diesem Trend wollen wir strategisch entgegenwirken", erklärte Sachsens Forstminister Wolfram Günther (50, Grüne) am Mittwoch in der Dresdner Heide.

Das neue Konzept verfolgt den Ansatz, den Naturschutz systematisch in die Waldbewirtschaftung zu integrieren. "So geht Nachhaltigkeit", schwärmte Günther.

Seit 2013 werden hierzulande bereits Biotop-Baumgruppen innerhalb einer begrenzten Kulisse (insbesondere innerhalb von Schutzgebieten) ausgewiesen. Nun geschieht dies im gesamten Landeswald auf bis zu zwei Prozent der Flächen.