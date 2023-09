Der Demenz vorbeugen? Leider wird das allzu oft vergessen ...

Alzheimer als die häufigste Demenzform wird schon lange weltweit erforscht. Zwar gibt es nach wie vor nicht die eine "wirksame Pille", die eine Erkrankung definitiv ausschließt. Fachleute gehen aber davon aus, dass sich das Risiko, an Alzheimer (und auch an anderen Demenzarten) zu erkranken, um bis zu 40 Prozent reduzieren lässt, wenn man folgende zwölf Risikofaktoren gezielt angeht.

Und zieht im Zweifelsfall ein Hörgerät in Betracht. Die sind mittlerweile so klein, dass sie fast im Ohr verschwinden.

Dieser Punkt erschließt sich Laien nicht sofort. Trotzdem: Auch ein schlechtes Hörvermögen wurde als Risikofaktor in puncto Demenz ausgemacht. Ihr versteht die Leute in Eurem Umfeld schlecht, müsst den Fernseher immer lauter drehen? Lasst Euch eine Überweisung zum Ohrenarzt geben.

Auch von Zigaretten sollte man die Finger lassen. © 123rf.com/starman963

Rauchen

Nun ja, zu dem Thema wurde eigentlich schon alles geschrieben. Lungenkrebs, Herzinfarkte, Raucherbein - es gibt wenig, was die Zigarette nicht "kann". Auch beim Alzheimer-Risiko redet der Glimmstängel ein böses Wörtchen mit. Müssen wir extra betonen, dass das Aufhören immer hilfreich ist? Nein? Dann ist es ja gut ...

Diabetes

Die Neigung zu Diabetes ist vererbbar. Trotzdem spielen Essverhalten und mangelnde Bewegung eine große Rolle dabei, ob die Krankheit auch ausbricht. Damit ist schon geklärt, wie man am besten vorbeugt: mediterrane Küche, wenig Süßes, besser keine Fertigprodukte, ausreichend Sport.

Und wenn man schon Diabetiker ist? Hält man sich am besten präzise an die Tipps vom Hausarzt - so schwer es auch fallen mag.

Depressionen

Ein wahrhaft trauriges Thema mit einer Vielzahl an Ursachen. Aber auch eines, das heute so akzeptiert wie verbreitet ist. Wichtigster Rat an Betroffene: Sucht Euch so schnell wie möglich Hilfe. Die Behandlungsmethoden, egal ob Gruppen-, Gesprächs- oder medikamentöse Therapie, haben sich in den vergangenen Jahren ständig verbessert.

Mangel an sozialen Kontakten

Gerade bei Älteren oder nach einer Trennung kann sich leicht Einsamkeit breitmachen. Dann ersetzt der Fernseher oft das abendliche Gespräch. Tipp: Schaut, welche Vereine oder Veranstaltungen es in Eurer Gemeinde gibt. Geht ruhig auch alleine ins Theater oder Kino, vielleicht trefft Ihr dort ja auf Bekannte?

Und warum nicht einfach mal bei der Schulfreundin von damals anrufen? Meist wird so eine Kontaktaufnahme dankbar aufgenommen - probiert es aus!