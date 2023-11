Deutschlands bestes Kosmetikstudio ist in Sachsen!

Coswig - Mitten im beschaulichen Coswig wurde am gestrigen Dienstag Deutschlands bestes Kosmetikstudio gekürt. Inhaberin Katja Schöne (42) hat den Betrieb von ihrer Mama Karin (65) übernommen und mit ihrem vierköpfigen Team eine sächsische Erfolgsstory geschrieben.

Stolz präsentiert Katja Schöne (42) ihren neuen Preis. © Max Patzig

"Mein Herz pumpt so stark", beichtet die 42-jährige Unternehmerin gleich zu Beginn der Preisverleihung. Es ist Dienstag und in ihrem kleinen Laden auf der Bahnhofstraße in Coswig herrscht reges Treiben.

Stammkunden, Freunde, Familie, Kollegen - alle sind gekommen, um live am Erfolg der Sächsin teilzuhaben. Die Stimmung ist ausgelassen und familiär.

Die Auszeichnung "Deutschlands beste Kosmetikerin" des Fachmagazins "Kosmetik & Pflege" wird in diesem Jahr bereits zum 13. Mal verliehen. Herausgeber Martin Wolfhard (57) fährt dabei jedes Mal zu den Gewinnern, um ihnen den Preis zu übergeben und ein paar Worte des Lobes zu sprechen.

Die Bewerbung läuft über umfangreiche Fragebögen im Team und unter den Kunden. Verliehen wird in vier Kategorien, je nach Unternehmensgröße und Erfahrung: Maxi, Midi, Solo und Newcomer. Katja Schöne gewann in der Kategorie Maxi den ersten Preis und betreibt somit Deutschlands bestes Kosmetikstudio.

"Vor drei Wochen habe ich einen Anruf bekommen, dass ich nominiert bin und auch die Platzierung schon erfahren", erklärt sie. "Und seit drei Wochen bin ich sehr aufgeregt."