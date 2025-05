Zwei Tage ohne Schlaf: Extremwanderin aus dem Vogtland einfach nicht zu bremsen

Vogtland - Sie läuft und läuft und läuft. Christin Ziehr (36) kennt keine Pausen, rast rastlos durch ihr Privat- und Berufsleben. Als Extremwanderin läuft sie Riesenstrecken über 100 Kilometer ohne Rast und Ruh und das teilweise über zwei Tage lang am Stück - ohne Schlaf!

Drückende Müdigkeit oder Angst vorm Versagen - alles Fehlanzeige! Am Ende blieb der Kilometerzähler bei 149 stehen.

Ihre letzte Marathontour liegt erst ein paar Tage zurück. Anfang Mai wanderte Christin Ziehr (38) auf der Tartanbahn durch das Vogtlandstadion in Plauen - Runde für Runde insgesamt 24 Stunden lang!

Erst fünf, dann zehn und schließlich 20 Kilometer. Und dann noch einmal in Arbeitspausen auf einem extra angeschafften Laufband im Büro. "Sogar meinen Sohn Mats nahm ich im Kinderwagen vier Stunden täglich mit auf meine Laufstrecken." Sie lief, er schlief.

Um sich als Single neu zu erfinden, fing sie spontan mit dem Laufen an. "Vor Arbeitsbeginn beim Pflegedienst, den ich mit meiner Mutter betreibe, bin ich frühmorgens einfach losgelaufen."

Sie stand jeden Tag um vier Uhr auf, um sich vor Beginn ihrer Lehre Morgen für Morgen Pfunde abzustrampeln. Lohn der Frühschicht vor der Frühschicht: In zwei Jahren schmolzen 36 Kilo, "und es gab plötzlich mehr Angebote von Männern als davor".

Doch am Anfang des Wanderns stand das Radeln. "Als 16-Jährige wollte ich abnehmen und schwang mich dafür in aller Herrgottsfrühe aufs Rad", erzählt Christin. Damals brachte die 1,65 m große Vogtländerin 86 Kilo auf die Waage.

Veranstaltungen für Gleichgesinnte gibt es mittlerweile einige. © IMAGO/Funke Foto Services

Lunte geleckt an Megamärschen hat sie 2022 in Frankfurt/Main: "Bei meinem ersten 100-Kilometer-Marsch war mein Kopf frei wie nie und ich war megacool - eine tolle Erfahrung."

So gut lief's weiter. Nur ein Jahr später konnte sie nach der Wander-WM in Duisburg bereits aufs Siegertreppchen klettern, um sich die Goldmedaille als schnellste Frau abzuholen. Sie schaffte im ersten Anlauf in 24 Stunden 136 Kilometer auf einem 8-Kilometer-Rundkurs - Weltmeisterin!

Nur eines störte sie: die hunderten Mitläufer. So wurde sie zur Einzelgängerin, tastete sich mit den Füßen langsam an ultralange Strecken heran. Zum Training ging's mit dem Zug nach Leipzig, dann zu Fuß nach Plauen zurück.

Oder 100 Kilometer am Stück durchs Weserbergland, 120 Kilometer durch die Lüneburger Heide und 100 Kilometer auf dem Wandersteig "Donauwelle" mit 4000 Höhenmetern durchs Donaubergland.

Meist als Einzelkämpferin und ohne Verein unterwegs wunderte sich die unbekannte Athletin einer zudem exotischen Sportart, als sie 2023 im Vogtland zur Sportlerin des Jahres spontan auf den zweiten Platz gewählt wurde.

Mit dem Ruhm wuchs das Interesse am Extremwandern. "Dabei geht es immer geradeaus", erklärt sie. "Auf der 175 Kilometer langen Strecke von Dresden nach Plauen war ich im April 2024 beispielsweise 30 Stunden am Stück unterwegs. Die Strecke umfasst 3500 Höhenmeter und verläuft quer durchs Erzgebirge."