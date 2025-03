Das erste Bild des großen Festumzuges am 6. September wird die beliebte Olsenbande verkörpern. Grund dafür ist ein neuer Film aus Sebnitz.

Von Jan Berger

Sebnitz - Das erste Bild des großen Festumzuges am 6. September wird die besonders in Sachsen beliebte Olsenbande verkörpern - mit einem Wartburg der Volkspolizei, einem giftgrünen Barkas und einem knallroten Trabant. Grund für diese Ehre ist der neue Film "Die Olsenbande rettet den Tag der Sachsen in Sebnitz". Was als ein kurzer Karnevals-Gag von Laienschauspielern geplant war, entwickelte sich zur großen Nummer, welche weltweit Beachtung findet. Und es soll nicht der letzte Film sein.

Natürlich spielt auch wieder ein Tresor der Firma Franz Jäger eine Rolle - ist er zu knacken? © privat Mit Zigarrenstummel, Melone und Stethoskop steht Egon Olsen am Sockel des Chemnitzer Nischels. Sein mächtig gewaltiger Coup: Er will das hier versteckte Bernsteinzimmer bergen. Sein Pech: Das "dumme Schwein" hat ihn wieder mal verpfiffen. Kurz darauf jagen ihn zwei Volkspolizisten durch die Kunstwerke der europäischen Kulturhauptstadt. Den Chef der Olsenbande spielt Christoph Ehrlichmann (29), der in Sebnitz mit einer kleinen Schar von Laienschauspielern einige Vorführungen organisiert: "Beim Brainstorming für eine schnelle Karnevalsnummer sprudelten allerdings so viele Ideen, dass ein 20-Minuten-Werbefilm für Kulturhauptstadt und Tag der Sachsen entstand." Sachsen Raser-Minister Conrad Clemens: Droht der Strafprozess jetzt zu platzen? Und weil sich die Filme des dänischen Originals vor allem in DDR-Zeiten als Straßenfeger erwiesen, wählte das Künstlerkollektiv die Kulissen liebevoll aus dieser Zeit. Da man ohne Drehbuch und Text loszog, ist die Story nicht ganz stringent. Ehrlichmann: "In der Kürze war das auch nicht möglich. Unser Anspruch ist, dass die Leute in Zeiten wie diesen einfach mal fünfzehn Minuten herzhaft lachen."

Und ab geht's in den Wartburg der Volkspolizei. Egon Olsen wurde auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer verpfiffen und verknackt. © privat

Auf YouTube ist das Filmchen beliebt

Dynamit-Harry ist natürlich mal wieder hackedicht. Dabei wird ein großer Rumms gebraucht. © privat Die Resonanz gibt ihnen recht. Auf dem Kanal des YouTubers Frank Nowak (58) wurde das Filmchen bereits 9000 Mal angeschaut und mit begeisterten Kommentaren bedacht - aus 20 Ländern, von Australien bis Vietnam, von allen Kontinenten. Nowak: "Und das, obwohl die meisten sicher kein Deutsch verstehen, denn die Geschichte erklärt sich wohl von selbst." Und sie ist schnell erzählt: Das dumme Schwein klaut die größte Seidenrose der Welt, ein Wahrzeichen von Sebnitz, und versteckt sie gemeinsam mit dem gekidnappten Blumenmädchen in einem Franz-Jäger-Tresor. In seiner Not bestellt der Oberbürgermeister die Olsenbande aus Kopenhagen und sorgt für Egons Haftentlassung in Chemnitz. Gemeinsam sollen sie die Rose wiederfinden. Sachsen Großeinsatz in Sachsen: Sprengstoff-Tasche liegt tagelang an der Autobahn Die Rolle des Sebnitzer OBs übernahm spontan gleich der echte höchstpersönlich. Und Ronald Kretzschmar (46, parteilos) hätte auch fast die größte Sprechrolle, würde Yvonne Jensen nicht ununterbrochen ihre Banalitäten zum Besten geben. Die meiste Zeit wird die Story pantomimisch dargestellt und Frank Nowak ist der Erzähler.

Auch das "dumme Schwein" lebt gefährlich. Am Ende gibt es einen Knüppel über den Kopf. Fortsetzung ist geplant. © privat

Regie und Schnitt übernimmt Hobbyfilmer aus Sebnitz

Selbstverständlich dienen die Sehenswürdigkeiten der Stadt Sebnitz als willkommene Kulisse. © privat Der Hobbyfilmer aus Sebnitz (youtube.com/@FrankNowakFSB) übernahm auch Regie und Schnitt. Und es fällt dem wohlwollenden Zuschauer auch nicht auf, dass der Streifen nahezu ausschließlich mit Nowaks Handy (Samsung S23 Ultra) gedreht wurde. Die Darsteller der Olsenbande - mit Ausnahme des Chefs - sind allesamt Frauen. Besonders Kjeld erinnert schon sehr an das Original. Außer geplanten Pannen in der Story gab es auch ungewollte während der sechs Drehtage. Als das Filmteam zum Pavillon der großen Rose kam, stand ein Gerüst davor, welches sie selbst in aller Schnelle mal abmontierten. Und weil ein Schlüssel fehlte, musste die Olsenbande nebst Bürgermeister heimlich über einen Zaun klettern. Vor allem aber wurde viel gelacht. Ehrlichmann: "Als Egon in Chemnitz von den Vopos gejagt wurde, kamen zwei richtige Polizisten hinzu und hatten ebenfalls ihren Spaß." Die echte Polizei wird auch den Festzug zum Tag der Sachsen anführen, Reiterstaffel und Musikkapelle folgen. Danach ist als erstes Bild - Stand jetzt - die Sebnitzer Olsenbande geplant. Es soll nicht der letzte Auftritt sein. Christian Ehrlichmann: "Wir haben uns vorgenommen, für jeden Fasching einen Olsenbanden-Film zu drehen. Auch keinen Schnellschuss mehr wie diesen, sondern mit Handlung und Dialogen."

Eine Schlüsselszene der Story: Das "dumme Schwein" klaut die größte Rose der Welt und macht sich aus dem Staub. © privat

OB Ronald Kretzschmar spielt sich selbst. Hier bemerkt er den Verlust des Sebnitzer Wahrzeichens. © privat