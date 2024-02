Diese sächsische Stadt baut Warnsystem mit Sirenen aus

Freiberg - Sechs weitere Sirenen für Silberstadt! Die Stadt Freiberg in Sachsen baut das Warnsystem mit Sirenen weiter aus.

Die neuen Sirenen werden an folgenden Standorten aufgestellt:

Weitere Investition in den Katastrophenschutz: In der kommenden Woche werden sechs weitere Mastsirenen im Stadtgebiet aufgestellt.

Mit einem kurzen Ton von zwölf Sekunden Dauer werden dann jeden Mittwoch ab 15 Uhr die neu installierten Sirenen beim Probealarm getestet.

"Bei der Installation in der kommenden Woche der neuen Sirenen kann es vorkommen, dass die Funktionsfähigkeit kurz überprüft wird und dann ebenfalls ein Signalton zu hören ist", so die Stadt weiter.



Wen ein echter Katastrophenfall vorliegt, ertönt eine einminütige Warnung: sechs Töne von jeweils fünf Sekunden Dauer mit fünf Sekunden Pause.

Die Leitstelle in Chemnitz steuert künftig die Sirenen, aber auch Freiberg wird im Notfall auf die Anlage zugreifen können. So kann die Stadt auch selbst über die Sirenen im Katastrophenfall Durchsagen an die Bevölkerung machen.

Die Kosten für das Warnsystem liegen nach Angaben der Stadt bei 280.000 Euro, davon erhält die Stadt Freiberg 43.400 Euro Fördermittel durch den Freistaat.