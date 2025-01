01.01.2025 15:25 1.220 Diesen Kippenautomaten hat es an Silvester völlig zerlegt

In Bischofswerda wurde in der Silvesternacht ein Zigarettenautomat in die Luft gesprengt.

Von Malte Kurtz

Bischofswerda - Gerade für Kippenautomaten ist die Silvesternacht brandgefährlich, wie dieses geschrottete Exemplar aus Bischofswerda verdeutlicht. Für diesen Zigarettenautomaten in Bischofswerda begann das Jahr mit einem Knall. © Lausitznews Wer sich am Neujahrsmorgen an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße eine Schachtel Lungenbrötchen kaufen wollte, fand stattdessen ein Trümmerfeld vor. Der dortige Zigarettenautomat wurde laut Angaben der Polizeidirektion Görlitz von bisher unbekannten Tätern gegen 4.30 Uhr in die Luft gejagt. Während der Wert der gestohlenen Zigarettenschachteln noch nicht beziffert werden konnte, beläuft sich allein der Sachschaden auf rund 5000 Euro. Sachsen Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Freital! Bilder vom Trümmerhaufen verdeutlichen die Wucht der Explosion: Den Automaten hat es nicht nur aus der Verankerung gerissen, sondern auch in alle Einzelteile zerlegt. Man kann nur mutmaßen, welch illegaler Böller seinen Weg in den metallischen Kasten gefunden hat. Die Polizei hat unterdessen Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Zusammenhang mit Sachbeschädigung aufgenommen.

