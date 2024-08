Dieser Sachse betreibt die letzte DDR-Kaufhalle - Was es dort alles gibt

Großenhain - Schlagersüßtafel, Nudossi oder Knusper-Flocken - wie kann man sich ein Stückchen Kindheit heute wieder genüsslich im Munde zergehen lassen? Wer als gebürtiger Ostdeutscher inzwischen in den alten Bundesländern oder im Ausland arbeitet und lebt, kann sich mit einem "Ossi-Korb" Geschmackserlebnisse aus DDR-Zeiten zuschicken lassen.

Wiedersehen macht Freude: Marko Hoffmann (47) mit Stammkundin Nadine Grille (38), die beim Kauf von bei DDR-Produkten Wiederholungstäterin ist. © Holm Helis

Verpackt werden die Gaumenfreuden mit Erinnerungspotenzial im sächsischen Großenhain. Dabei handelt sich nicht um konservierte Relikte aus der DDR, sondern um Frischware! Doch woher kommen die neuen, alten Ostprodukte eigentlich?

Für Wessis dürfte es in dem 200 Quadratmeter großen Laden genauso riechen, wie für Ossis damals im Intershop. Denn hier liegt noch die DDR in den Auslagen.

Dabei würde Marko Hoffmann (47) seine Regale am liebsten selber "leerfressen". "Ich knabbere zum Beispiel total gern 'Wurzener Erdnussflips' und mag zur Bratwurst 'Bautz'ner Senf' - aber nur den mittelscharfen", gesteht der Geschäftsführer von "Kirst & Co." auf dem Kirchplatz in Großenhain.

2019 übernahm er das Traditionsgeschäft gleich neben der Marienkirche, das seit 1799 erst als Weinhandlung, dann als Lebensmittelladen bekannt war.