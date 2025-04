Mit Drohne und Hubschrauber: Polizei jagt verdächtigen Audi

Schleife - Verfolgungsjagd im Grenzbereich zwischen Sachsen und Brandenburg ! Am Donnerstagvormittag wollten Einsatzkräfte ein gestohlenes Fahrzeug stoppen.

In Schleife war die Jagd nach einem gestohlenen Audi vorbei. Der Fahrer jedoch ist flüchtig. © PD Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, bemerkte ein Bundespolizist in seinem Dienstfrei einen verdächtigen Audi SQ5 bei Döbern.

Er kontaktierte seine Kollegen, die das durchgegebene Kennzeichen überprüften und dabei feststellen mussten, dass es nicht zum Wagen gehörte.

Umgehend machten sich Bundespolizisten auf den Weg, um den schwarzen Audi aufzuhalten, erhielten dabei auch Unterstützung durch Kräfte aus Weißwasser und Görlitz. Der Fahrer flüchtete jedoch mit hoher Geschwindigkeit, weshalb der Sichtkontakt zunächst verloren ging.

Später konnte eine Streife des Reviers Weißwasser das gesuchte Fahrzeug in Bad Muskau entdecken. Doch der Dieb raste wieder rücksichtslos und grob verkehrswidrig in Richtung Jämlitz davon, weshalb erneut der Kontakt abbrach. Auch die Absuche per Hubschrauber blieb erfolglos.

Glücklicherweise lieferten die Ermittlungen kurz darauf neue Hinweise, sodass Einsatzkräfte nach Schleife anrückten, wo der Audi unbeschädigt sichergestellt werden konnte. Vom Fahrer allerdings fehlte - auch nach Einsatz von Hubschrauber und einer Drohne - jede Spur.