Rechtsextremist filmt auf Veranstaltung gegen Rechte

Döbeln - Polizeieinsatz in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen)! Bei einer Diskussion des Vereins "Treibhaus" zum Thema "Rechtsextremismus in Mittelsachsen" störten zwei rechte Kader. Die Polizei musste anrücken und die Männer aus dem Haus in der Bahnhofstraße holen.