Drama am Stadtteich: Oma will Enkel aus Gewässer retten - dann benötigt sie selbst Hilfe

Weil die Oma in die Schwarze Elster stürzte und alleine nicht mehr herauskam, wurde die Feuerwehr gerufen. © xcitepress/brl

Drama in Wittichenau!

Eine 69-jährige Ukrainerin war mit ihrem Enkelkind am Sonntagmittag am Stadtteich unterwegs. Dann geriet der Knirps auf Abwegen, rutschte einen Abhang runter und landete unvermittelt in der Schwarzen Elster, die gemächlich ebendort vorbeifließt.

Die Oma eilte zu Hilfe. Es gelang der Frau noch das Kind aus dem flachen Gewässer zu ziehen. Doch dabei verlor sie das Gleichgewicht, machte es ihrem Enkel nach und landete ebenfalls im Fluss.

Nun kam sie aber nicht mehr raus. Die Feuerwehr musste helfen. Als die Retter vor Ort eintrafen, stand die Dame im Fluss und fror bitterlich.

Mindestens 20 Minuten habe sie im kalten Wasser gestanden, erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage. Dann gelang die Rettung.