Diebe klauen Spendengelder von Meißner Kloster

Meißen - Dreiste Diebe haben sich an den Spendengeldern eines Klosters in Meißen bedient.

Die unbekannten Diebe stahlen Geld von der Klosterruine in Meißen. (Archivbild) © Christian Suhrbier (Archivbild)

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Unbekannten in der Zeit vom Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 8.20 Uhr, eine Spendenbox an der Klosterruine "Heilige Kreuz" an der Leipziger Straße aufgebrochen.

Daraus klauten die Diebe um die 25 Euro.

Um überhaupt an die Box zu gelangen, beschädigten sie eine Kellertür.