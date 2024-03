Waffen, Drogen, offene Gewalt! Das sind Sachsens gefährlichste Orte

Leipzig - Drogenhandel, Schlägereien oder Diebstähle: An zahlreichen Orten im Freistaat ist das nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Diese "gefährlichen" Orte werden als Kriminalitätsschwerpunkte eingestuft, an denen die Polizei auch ohne begründeten Verdacht Personenkontrollen durchführen kann. Stigma oder Chance? Und welche Gefahr geht für die Sachsen von diesen Plätzen aus?

Ein großes Problem, das die meisten Kriminalitätsschwerpunkte teilen, sind Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, also das Besitzen oder Handeln mit Drogen.

Doch unvergessen sind der Rocker-Krieg und die Schießerei im Juni 2016 , die am helllichten Tage und vor den Augen der Polizei ein Todesopfer forderte und Sachsens erste und einzige Waffenverbotszone nach sich zog.

Die wohl berühmteste Schreckensmeile im Freistaat ist die Eisenbahnstraße in Leipzig . Eigentlich ein buntes Viertel, in dem auch viele junge Familien wohnen.

Auch am "Assi-Eck" in der Dresdner Neustadt ist die Polizei häufig präsent. © Arvid Müller/dpa

Ein solch berüchtigter Hotspot der Drogenszene ist zum Beispiel der Wiener Platz in Dresden, direkt an Hauptbahnhof und Prager Straße gelegen. Die Polizei hat hier ihre Präsenz erhöht, läuft regelmäßig Streifen. Doch den Dealern, die inzwischen in umliegende Bereiche ausgewichen sind, ist kaum Herr zu werden.

Doch sogenannte "gefährliche" Orte, also Kriminalitätsschwerpunkte, finden sich längst nicht nur in den großen Städten. Auch kleinere Orte wie Lugau, Jahnsdorf oder Olbernhau sind von Drogen, Straßen- und Gewaltkriminalität betroffen. In Grenznähe zu Tschechien und Polen floriert zusätzlich die Eigentumskriminalität.

Dazu zählen Einbrüche, aber auch Auto- und Fahrraddiebstahl ebenso wie Metallklau.

Insbesondere in der historischen Altstadt von Görlitz und auch in Zittau sieht die Polizei hier Schwerpunkte.