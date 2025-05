Simulierte UN-Konferenz: Mittweida-Student verhandelt als Diplomat in New York

Mittweida - Mit Krawatte vor dem Spiegel, Diplomatenausweis um den Hals und den Gedanken schon bei den nächsten Verhandlungen - so begann für Lukas Hässner (24) jeder Konferenztag in New York. Der Medienstudent aus Mittweida schlüpfte im Rahmen der National Model United Nations (NMUN) in die Rolle eines UN-Diplomaten mitten im Zentrum internationaler Diplomatie.