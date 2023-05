VW kracht beim Abbiegen in Fahrrad: 69-Jähriger schwer verletzt

Eilenburg - Am Dienstagmorgen wurde ein 69-jähriger Radfahrer in Eilenburg beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Das Fahrrad des 69-Jährigen wurde leicht beschädigt. (Symbolbild) © Daniel Naupold/dpa

Wie die Leipziger Polizei am Mittwoch berichtete, war ein 68-jähriger VW-Fahrer gegen 9 Uhr auf dem Gabelweg in Eilenburg in südöstlicher Richtung unterwegs und bog nach links in die Torgauer Landstraße ab.

Dabei übersah er einen 69-jährigen Radfahrer, der vorfahrtsberechtigt in westlicher Richtung auf dem Radweg des Gabelwegs fuhr.

Es kam zum Zusammenprall, wobei der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro.