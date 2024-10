Ministerpräsident Kretschmer beeindruckt von "Garten-Nachbarn"

So sehen Sieger aus: Tobias Wieland (31), Silvana (56) und Florian Kern (29, v.l.) vom Förderverein Heimatherzen bei der Preisverleihung gestern in Dresden. © Thomas Türpe

Am heutigen Montag überreichte er den Nachbarschaftspreis der bundesweiten Stiftung nebenan.de. "Wieder mal ein Beispiel, was in Sachsen alles passiert", lobte Kretschmer, bezeichnete das Engagement als "wertvoll und schön" und versprach, auf einen Besuch vorbeizukommen.



Nach Ansicht der Jury hat der Naturgarten, den der Förderverein Heimatherzen mitten im Dorf geschaffen hat, die Auszeichnung als Landessieger vollauf verdient.

Der Garten ist mit Hochbeeten, Bienenstöcken, Sitzgelegenheiten und vielem mehr Treffpunkt für alle Generationen.