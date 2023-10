Ein "eigenes" Whisky-Fass für Minister Dulig

Ganz Genießer: Minister Martin Dulig (49) probiert vom "Hellinger 42"-Whisky. © Thomas Türpe

In der Whisky Manufaktur Dresden im Alberthafen durfte er eigenhändig das Fass Nummer 1974 mit "Hellinger 42" befüllen. Er ist der erste Promi-Pate für ein ganzes Whisky-Fass. Aus einem besonderen Grund: Die Fassnummer ist Duligs Geburtsjahr.



"Ich gebe zu, auf diesen Unternehmensbesuch habe ich mich besonders gefreut", so Dulig. "Bei einer Dienstreise nach Schottland im letzten Jahr sind wir am letzten Abend mal in einen Pub eingekehrt. Dort habe ich den Whisky entdeckt und genieße seither immer wieder mal ein Schlückchen."

Nun reift ein Dresdner Whisky in Duligs "eigenem" 225-Liter-Fass heran. "Seit rund einem Jahr brennen wir unseren Whisky selbst. Die Brennerei ist hoch technisiert - Computer überwachen fast alle Prozesse", so die beiden Inhaber Frank Leichsenring (61) und Thomas Michalski (63) stolz.

Rund 16 Millionen Euro (inkl. knapp zwei Mio. Euro Fördermittel) haben sie in die Manufaktur investiert. "Da erst nach drei Jahren aus hochprozentigem Alkohol echter Whisky wird, haben wir den Minister eingeladen, 2026 eine erste Kostprobe 'seines' Whiskys zu probieren."