Während Köpping zur Spitzenkandidatin wird: Martin Dulig nur noch zweite Geige

Dresden - Während die SPD-Granden um ihre neue Spitzenkandidatin am gestrigen Montag in Dresden um die Wette strahlten, saß ein Mann scheinbar teilnahmslos am Rand. Wirtschaftsminister Martin Dulig (49), auf den die Sachsen-SPD zweimal als Spitzenkandidaten gesetzt hatte, spielt hinter Petra Köpping (65) künftig nur noch die zweite Geige.