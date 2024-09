Einbruchsserie im Dresdner Umland: Polizei nimmt 44-Jährigen bei Razzia fest!

Diesen Mitsubishi fand die Polizei bei dem mutmaßlichen Einbrecher. © PD Görlitz

Immer wieder kam es im Dresdner und Bautzener Umland zu Einbrüchen, seit Juni 2024 kam bei den Ermittlern der Verdacht auf, dass ein Bautzener dahinter stecken könnte.

Nun erfolgte die Razzia: "Bei der Durchsuchung von insgesamt sechs Objekten fanden die Ermittler zahlreiches, in Fahndung stehendes und bereits eindeutig identifiziertes Diebesgut im Wert von etwa 160.000 Euro", so Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45).

"Unter anderem einen Mitsubishi L 200, mutmaßlich aus einem Einbruch in eine Halle an der Wilthener Straße in Bautzen in der Nacht zum 24. Oktober 2023."

Nicht das einzige Fahrzeug: Vier Autos, zwei Motorräder, drei Anhänger, Teile, Werkzeuge und Baumaterial fanden die Ermittler.