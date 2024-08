08.08.2024 14:41 2.261 Einsatz auf dem Görlitzer Marktplatz: Polizei mit Spezialkräften vor Ort

Am heutigen Donnerstagmittag befand sich ein Mann auf dem Görlitzer Obermarkt laut Polizei in einem "psychischen Ausnahmezustand". Er kam in Gewahrsam.

Von Chris Pechmann

Görlitz - Polizeieinsatz in der Görlitzer Altstadt! Am heutigen Donnerstagmittag gab es einen Polizeieinsatz auf dem Görlitzer Obermarkt. © xcitepress Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, wurden Beamte am heutigen Donnerstagmittag zum Obermarkt gerufen. Auch "LebEL-Kräfte" der Polizei, besonders geschulte Kräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen, befanden sich vor Ort. Sogenannte "LebEL-Kräfte" der Polizei befanden sich vor Ort. © xcitepress Ein Mann befand sich "in einem psychischen Ausnahmezustand", so ein Sprecher. Er kam in Gewahrsam. Erste Informationen, dass der Mann eine Waffe bei sich getragen hätte, wurden widerlegt.

Titelfoto: Fotomontage: xcitepress