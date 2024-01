Endlich wieder mehr Lehrer für Sachsen

Bemerkenswert: Lediglich etwa zehn Prozent von ihnen gingen mit Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand.

"Das macht insgesamt ein Plus von 645 Vollzeitäquivalenten", so ein Sprecher des Kultusministeriums. Er verweist auf einen positiven Trend: Bereits in den Jahren zuvor stellte Sachsen deutlich mehr ein als altersbedingt verabschiedet wurde.

Trotzdem: Im laufenden Schuljahr fehlen rund 1000 ausgebildete Lehrkräfte, um überall den Unterricht vollständig abzusichern.

Die Erziehungsgewerkschaft GEW fordert ein Bildungspaket und die Einstellung von mehr als 3000 Lehrkräften.