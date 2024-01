Erste virtuelle Bogensportarena in Sachsen

Oederan - Einmal wie Robin Hood fühlen, das Idol der Kindheit? Davon träumen bis heute viele. Er könnte wahr werden - passend dazu gibt es nun eine neue Bogensportarena in Oederan (Mittelsachsen), sachsenweit die erste ihrer Art. Wie fühlt es sich an, den Bogen selber zu spannen? Redakteur Sebastian Gogol (39) machte den Test.

Nach ein paar Schüssen habe ich dann den Bogen raus. Mein Körper gewöhnt sich an die Bewegungen und an die Körperspannung, die ich dafür benötige und schwups: Die ersten Luftballons werden von den Pfeilen durchlöchert. Gleich ein Erfolgserlebnis!

Ich beginne in der Einsteigerarena. Jetzt geht es zum ersten Schuss: leider daneben. Aber mein Körper war noch nicht bereit. Er muss sich erst an die Muskelspannung gewöhnen, die für diesen Sport nötig ist: Der linke Arm hält den Bogen, der rechte Arm die Sehne, dann spannen, Ziel anvisieren, konzentrieren und Abschuss! Nach den ersten Versuchen merke ich, wie es in meinen Schultern und Armen kribbelt. Raus aus dem Bürostuhl und hin zum Bogensport. Ich merke sofort, dass ich mehr Sport brauche. Neujahrsvorsätze!

Zunächst bekomme ich ein kurzes Training. Die richtige Körper- und Armhaltung sei bei diesem Sport sehr wichtig, meint Kay Riedel (52) aus Eppendorf. Er ist gelernter Fleischermeister, Prozessberater und leidenschaftlicher Hobbyschütze. Er hatte die Idee zu diesem Projekt und eröffnete die circa 400 Quadratmeter große Arena am 1. Dezember im Einkaufspark "Zur Stanze" in einem ehemaligen Fitnessstudio.

Hobbybogenschütze Kay Riedel (52) gibt Redakteur Sebastian Gogol (38) eine erste Einweisung im Bogenschießen. Eine richtige Körperhaltung ist das A und O. © Kristin Schmidt

Danach geht es in die virtuelle Arena, die vom Entwickler ArcheryTime zur Verfügung gestellt wird. Dies ist ein internationales Bogenschießturnier, wo mit echtem Pfeil und Bogen auf eine virtuell simulierte Wand geschossen wird, was natürlich nicht in den eigenen vier Wänden am PC möglich ist. Sich bewegende Sterne, tanzende Ringe sowie Vasen und Kürbisse fordern mich heraus.

Es gibt dort mehrere Level, vom Einsteiger bis zum Profi ist alles mit dabei. Die Punkte und Zeiten werden dann online in einer Highscore veröffentlicht wie in einem Multiplayerspiel. Spaß macht mir hier die Abwechslung zwischen den verschiedenen Spielszenarios. In Oederan steht nun der erste Simulator dieser Art in Sachsen. Insgesamt gibt es in Deutschland insgesamt 17 Standorte.

Zum Abschluss bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Das bestätigt auch Kay Riedel: "Du bist ein Naturtalent", bescheinigt er mir. In einem virtuellen Durchgang habe ich sogar alles abgeräumt. Nur die Zeit spielte da gegen mich, diese fließt neben den Treffern auch in die Endwertung ein. Etwas Gutes für meinen Körper getan und gleichzeitig dabei viel Spaß gehabt. So gut fühlt sich Sport an!